Skiftedag i C25-indekset: To ind og to ud

Én gang om året foretager Nasdaq OMX, der driver den københavnske fondsbørs, en beregning af, hvilke selskaber der skal med i det toneangivende danske C25-indeks.

Det har i år medført, at der skal skiftes lidt ud i det fine selskab.

Industrikoncernen FLS og it-virksomheden Netcompany glider ud af C25-indekset, så der bliver plads til medicinalvirksomheden Zealand Pharma og kabelproducenten NKT. Ændringerne træder i kraft mandag 18. december.

Blandt kriterierne for udvælgelsen af de 25 mest toneangivende aktier tæller blandt andet markedsværdi, men også den daglige omsætning.

Og her lider FLS under, at aktien ikke handles så meget som konkurrenterne, mens Netcompany har måttet se markedsværdien falde med over 25 procent i år.

Omvendt er NKT og Zealand Pharmas markedsværdi steget med henholdsvis 25 og 76 procent.

Per Hansen, der er investeringsøkonom hos handelsplatformen Nordnet, påpeger, at ændringerne i indekset på kort sigt kan få betydning for kursudviklingen i de fire aktier, fordi indeksfonde er tvunget til at justere i beholdningen.

Og så forventer han, at der bliver et comeback til FLS inden for et overskuelig fremtid.

Det kan ske, når fusionen mellem Chr. Hansen og Novozymes bliver godkendt.

Begge er C25-selskaber i dag, og derfor vil fusionen efterlade en ledig plads, som FLS ser ud til at snuppe, som tallene ser ud i dag.

