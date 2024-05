Skifteret giver grønt lys til sag om konkurskarantæne i Lauritz.com-sag

Skifteretten har givet grønt lys, til at der kan indledes sag om konkurskarantæne mod tidligere ledelsesmedlemmer i Lauritz.com.

Det fremgår af retsbøger, som Ritzau har fået aktindsigt i.

10. maj afleverede kuratorerne deres indstilling om konkurskarantæne til skifteretten.

Den indstilling har retten altså taget til følge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kuratorerne har fire uger til at anlægge sagerne og indlevere processkrifter. Det arbejde går nu i gang, bekræfter kurator Henrik Selchau Poulsen.

Kuratorernes indstilling omfatter Bengt Olof Tony Sundstrøm, Mette Margrethe Rode Sundstrøm, Preben Vinkler Lindgaard og Tue Byskov Bøtkjær.

Bengt Sundstrøm var bestyrelsesformand i Lauritz.com, mens hans hustru, Mette Sundstrøm, var administrerende direktør.

Preben Vinkler Lindgaard var finansdirektør i virksomheden. Tue Byskov Bøtkjær var medlem af bestyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kuratorerne vurderer, at der er grundlag for at pålægge de fire personer konkurskarantæne i tre år.

En konkurskarantæne indebærer, at man i en periode frakendes retten til at lede en virksomhed med begrænset hæftelse.

Både anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber har begrænset hæftelse i Danmark. Derimod hæfter man som ejer personligt for eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed.

/ritzau/