Skilt er blevet fjernet fra Simon Spies Plads i Helsingør

Et skilt med teksten "Simon Spies Plads" på samme plads i Helsingør er blevet udskiftet med et hjemmelavet.

En eller flere personer har natten til tirsdag fjernet et skilt på Simon Spies Plads i Helsingør, hvoraf navnet på pladsen fremgår.

Det viser billeder fra pladsen, skriver TV 2 Lorry.

Nordsjællands Politi har ikke modtaget en anmeldelse om, at skiltet er blevet fjernet, oplyser politiet til mediet.

Ifølge TV 2 Lorry stod der i stedet et hjemmelavet skilt tirsdag morgen.

- Skiltet, der mest af alt minder om en slags brainstorm i punktform over, hvem Simon Spies var, kalder den vanærede rejsekonge alt fra "enormt dygtigt" til "klam x 2", lyder en beskrivelse af skiltet hos TV 2 Lorry.

Det viser sig tirsdag formiddag, at det var Ekstra Bladet, der stod bag det nye skilt. Mediet bad mandag borgere i byen skrive, hvad de mener, at Simon Spies var. Det fremgår af en video fra Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets skilt er dog fjernet igen tirsdag formiddag. Af videoen fremgår det også, at Simon Spies Plads-skiltet stadig hang på sin plads, da Ekstra Bladet stillede sit hjemmelavede skilt op.

Siden 1993 har pladsen i Helsingør været opkaldt efter Simon Spies, der er født i byen. Rejsekongen døde i 1983.

Før hed pladsen Svingelport Plads, men Simon Spies Fonden donerede en million kroner til at få den ombygget, og derpå blev den opkaldt efter ham.

I en ny DR-dokumentar fortæller tidligere ansatte under Simon Spies i 60'erne og 70'erne om, hvordan Spies betalte dem for sex og for at få lov at udøve voldshandlinger mod dem, mens de var helt unge.

Mandag lød det fra borgmester Benedikte Kiær (K), at pladsen ikke var blevet opkaldt efter Spies, hvis den skulle navngives i dag.

Hun vil nu indlede en diskussion med borgere og byråd om, hvad der skal ske med pladsen.

- Jeg har selvfølgelig en holdning til det, og der er ingen tvivl om, at jeg bliver meget påvirket af de ting, der kommer frem i denne dokumentar, sagde Benedikte Kiær mandag.

- Da de ting, der er kommet frem, skete, var det ulovligt. Så jeg synes, det kalder på, at vi tager en snak med hinanden om og en dialog med borgerne om, hvad vi gør her. Skal denne plads blive ved med at være navngivet efter Simon Spies?

Benedikte Kiær vil dog ikke fortælle hendes egen holdning til pladsen endnu.

Står det til mindst syv ud af 25 byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune, er et navneskift på sin plads. Det viser en rundringning, som kulturprogrammet Babylon på 24syv har lavet mandag.

/ritzau/