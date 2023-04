Klinik holdt åbent 18 gange trods coronaforbud: Får store bøder

Det kan være dyrt at holde åbent, når man ikke må.

Et par fra Roskilde har hver fået 200.000 kroner i bøde for gentagne gange at have holdt deres skønhedsklinik åben, selv om coronarestriktionerne forbød det.

Dommen er faldet ved Retten i Roskilde fredag, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Her fortæller specialanklager Camilla Kragh, at anklagemyndigheden håbede, at sagen kunne blive en tilståelsessag.

- Men de tiltalte kunne ikke erkende fuldt ud, og de ønskede i stedet en domsmandssag. Så der har været mange processuelle skridt, der har medvirket til, at sagen først nu har fundet sin afslutning, siger hun i pressemeddelelsen.

Parret er henholdsvis 36 og 34 år og driver sammen skønhedsklinikken Cliuniq på Ringstedgade.

18 gange kom politiet forbi og konstaterede, at klinikken ikke havde lukket, selv om det var påbudt under coronaepidemien.

- Der er tale om store bøder, som viser sagens alvor i forhold den situation, som samfundet stod i dengang, siger specialanklager Camilla Kragh i pressemeddelelsen.

Retten har fundet dem skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet. Her fremgår det, at de også var tiltalt for at være ansvarlige for hårfjerningsbehandlinger på klinikken uden at være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der var desuden ikke ansat personale med de relevante kvalifikationer og autorisation til at udføre behandlingerne.

De er også dømt for at have ydet ulovlige kapitalejerlån til sig selv som henholdsvis direktør og medejer af selskabet "Skønhedsboxen IVS", der gik konkurs.

Begge har taget betænkningstid i forhold til anke.

