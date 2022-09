Ejer risikerer bøde på cirka 740.000 kroner for at holde klinik åben trods corona. Torsdag begynder sagen.

Skønhedsklinik for retten: Brød coronaforbud igen og igen

Selv om det i begyndelsen af 2021 var forbudt for liberale serviceerhverv at holde åbent, slog en skønhedsklinik i Roskilde igen og igen dørene op for kunder.

19 gange noterede politiet sig, at skønhedsklinikken Cliuniq på Ringstedgade holdt åbent trods coronarestriktionerne i perioden 9. januar til 1. april. Derfor blev der igen og igen udstedt bøder.

Samlet løber de op i omkring 740.000 kroner, har ejer Osman Al Chami tidligere oplyst til det regionale medie sn.dk.

Men han nægter at betale, og derfor er det nu en sag for Retten i Roskilde, som torsdag tager hul på sagen. Hans advokat, Erbil Kaya, oplyser til Ritzau, at hans klient nægter sig skyldig.

Ejeren ønsker ikke at udtale sig til Ritzau før retssagen, men han har tidligere fortalt til sn.dk, at han ikke fortryder, at han trodsede restriktionerne.

- Absolut ikke. Jeg er kun blevet stærkere i min beslutning, for jeg kan se, at hele verden er imod denne her måde, vi takler en virus, som 99,7 procent overlever, sagde han efter tiltalen var rejst sidste år.

- Det handler jo om retfærdighed, det handler ikke om min forretning. Jeg finder mig ikke i noget, der ikke er retfærdigt, bare fordi staten siger det. Der skal også være noget rationelt i det, lød det videre.

Både Osman Al Chami og hans hustru er tiltalt for at have overtrådt coronareglerne.

Anklager Camilla Kragh ønsker ikke at udtale sig til Ritzau om bødens størrelse før retssagen.

På grund af spredningen af coronavirus blev det kort før jul i 2020 besluttet igen at lukke ned. Fra 17. december skulle blandt andet liberale serviceerhverv som frisører, tatovører og skønhedsklinikker holde lukket.

Lukningen varede helt frem til 6. april - på nær på Bornholm, hvor man åbnede som en forsøgsordning allerede fra 1. marts.

Der er sat tre dage af til retssagen, der ventes afgjort i oktober.

/ritzau/