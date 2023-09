Skole blev evakueret efter røg i fysiklokale

Røg i et fysiklokale på Rødkilde Skole i Vanløse har fredag udløst en brandalarm, og elever og lærere blev evakueret. Det oplyser Hovedstadens Beredskab og politiet.

Alarmen lød lidt før klokken 11.30, oplyser vagtchefen i Københavns Politi.

Han tilføjer, at ingen er kommet til skade.

I fysiklokalet opstod der røg og flammer, og det udløste brandalarmen.

Politiet vil være til stede i området for at skabe tryghed, fremgår det af et opslag på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Rødkilde Skole har 725 elever, fremgår det af skolens hjemmeside.

