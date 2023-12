Skole i Odense er fredag eftermiddag evakueret efter chikaneopkald

En ukendt person har fredag eftermiddag sendt en indtelefoneret trussel mod Seden Skole i Odense.

Det oplyser skolelederen på Sedens Skole Marianne Bernstoff Justesen til Fyens.dk.

Ifølge hende lød beskeden: "Skynd jer at forlade skolen".

Og det fik skolen til med det samme at slå alarm til Fyns Politi og på selve skolen for at få folk evakueret.

På skolen blev brandalarmen aktiveret, så alle børn og voksne kunne komme i sikkerhed.

Politiet er ankommet til skolen, hvor man har konstateret, at der ikke er eller har været en bombetrussel mod skolen, men at det handler om det, som politiet kalder et chikaneopkald.

Ifølge Fyns.dk er skolelederen i øjeblikket i gang med at informere forældre, der har børn på skolen, hvor hun beder dem at hente dem.

/ritzau/