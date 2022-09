Skrappere krav til advokater der undersøger MeToo og andre sager

Frank Jensens opførsel som overborgmester. Forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion. Mulige krænkelser i Det Konservative Folkeparti. Hvordan sangere i DR's pigekor blev behandlet.

Listen over sager, som advokater er blevet bedt om undersøge, er meget længere.

I flere tilfælde har den offentlige omtale af undersøgelserne været intens, og efter kritik er Advokatrådet nu klar til at kridte banen op.

En ny vejledning fortæller advokater, hvad de skal, og hvad de bør gøre. Og samtidig får borgere og de medvirkende en guide om, hvad deres rettigheder er.

Jævnligt buldrer det i medierne med omtale af advokatundersøgelser, men det er ikke til at sige, om fænomenet er i vækst, lyder det fra Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådet.

- De har fået en helt anden bevågenhed i medierne. Nogle har opfattet det som en dom, og den misforståelse vil vi gerne have fjernet. Vi har ønsket at lave en varedeklaration. En undersøgelse er alene at skaffe et grundlag for de beslutninger, som opdragsgiveren skal træffe, siger han.

Vejledningen, der gennemgår de forskellige skridt i en undersøgelse, ligner en opstramning.

- Det er en tydeliggørelse af rammerne, vi som tilsynsmyndighed har fundet nødvendig, siger Martin Lavesen.

I vejledningen er der en stribe sætninger med "skal".

For eksempel hedder det, at en advokat skal oplyse de berørte og involverede om, hvorvidt de er forpligtede til at medvirke, eller om det er frivilligt.

En person, der er blevet interviewet, skal også have mulighed for at godkende et skriftligt referat og at kommentere det.

- Vi øger kravene til advokaterne, også med en ændring af de advokatetiske regler, og det er i sig selv en forbedring af retssikkerheden. Hvis ikke advokaterne lever op til skal-reglerne, kan det føre til en sanktion, siger Advokatrådets formand.

Generelt mener Advokatrådet, at advokatundersøgelser er et godt værktøj for firmaer, institutioner og andre, der vil have belyst et forløb eller en begivenhed.

- Men vi kan også konstatere, at der har været enkelte undersøgelser, der ikke har holdt sig 100 procent inden for skiven, siger Martin Lavesen. Han ønsker ikke at sige, hvilke sager han tænker på.

Efter en undersøgelse af forhold på TV 2 fik advokatfirmaet Norrbom Vinding sidste år en bøde på 20.000 kroner, men Advokatnævnets afgørelse er indbragt for domstolene.

Advokat Mette Grith Stage var bisidder for den tidligere studievært Jes Dorph-Petersen, og hun mener, at den nye vejledning om de berørtes interesser ser fornuftig ud.

- Den stiller de personer, som er genstand for undersøgelsen, eller på anden måde involveret i den, bedre, end det er tilfældet i dag, siger hun.

/ritzau/