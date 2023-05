Skud med haglgevær mod kvinde var forsøg på drab

Det var i et forsøg på at dræbe sin daværende hustru, at en nu 52-årig mand i et hus nord for Grauballe i Midtjylland sidste år affyrede et haglgevær og ramte hende i armen.

Det har Retten i Viborg fastslået i en dom fredag.

Skuddet blev affyret inden døre, og under opgøret affyrede han også skud mod haven, hvor kvindens søn på 27 år havde forsøgt at gemme sig. Begge flygtede til en nabo.

Straffen er blevet fængsel i syv år, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- Det er særdeles alvorligt, udtaler specialanklager Pia Koudahl i en pressemeddelelse.

Sanktionen gives også, fordi sønnen blev udsat for fare, og fordi den tiltalte besad og brugte et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Den 52-årige Michael Reith Breschau har nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab. Dommen har han på stedet anket til Vestre Landsret.

Med haglgeværet ville han blot skræmme sin daværende hustru, har han ifølge Midtjyllands Avis forklaret under et tidligere retsmøde.

Det var længere tids problemer, som kulminerede den dag i marts sidste år, har mediet rapporteret.

Manden var blevet fyret fra sit arbejde, drak for meget og var deprimeret.

Ved dommen er offeret tilkendt en erstatning på godt 120.000 kroner, oplyser retten. Hun pådrog sig potentielt livstruende skader, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.

/ritzau/