Skudoffer i vandpibecafé færdedes i miljø omkring bander

På tre dage har der været lige så mange skudofre i København, og det seneste i rækken - en 39-årig mand - er dansk statsborger.

Det fortæller politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard fra Københavns Politi på en pressebriefing søndag klokken 14.

Briefingen bliver holdt nær gerningsstedet på Åboulevard 39, der ligger lige i skellet mellem Frederiksberg og Nørrebro. Her gik en mand ind omkring klokken 21.30 lørdag og affyrede et enkelt skud.

Det ramte den 39-årige dansker i hoved-halsregionen, og han er søndag eftermiddag fortsat i kritisk tilstand.

Politiinspektøren oplyser, at skudofferet ikke er medlem af en bande.

- Vi ved, at han ikke har en direkte relation til en bande, men han har færdedes i miljøet omkring bander, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Politiet har tidligere oplyst, at der var fire-seks personer i vandpibecaféen, da der blev skudt. Men til briefingen fortæller politiinspektøren, at der var "betydeligt flere" derinde, og han opfordrer dem til at kontakte politiet.

- Er der nogle vidner, som har set noget, så kom til os. Vi har allerede fået nogle gode henvendelser, men kan godt bruge flere, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Han opfordrer borgere, der er utrygge efter de seneste dages skudepisoder, til at tale med politiet ved den mobile politistation, der er parkeret nær gerningsstedet.

Her er det også muligt for folk at give politiet tip om sagen.

- Vi mener ikke, man skal være utryg ved at bevæge sig rundt i København, men vi har forståelse for, at folk kan føle sig utrygge efter de seneste dages episoder, siger politiinspektøren.

Søndag eftermiddag er der endnu ikke foretaget anholdelser i relation til skuddet lørdag. Politiet har dog frigivet billeder og efterlyser en mulig gerningsmand, der beskrives som en ung mand med fuldskæg og mørkt hår, cirka 175 centimeter høj.

Han bar ifølge politiet mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, sorte sko og handsker og et sort mundbind på gerningstidspunktet.

Også torsdag og fredag blev der skudt i hovedstadsområdet. Begge de episoder havde dødelig udgang.

Den første episode var på Nørrebro i København, mens den anden var i Islev i Rødovre Kommune.

- Jeg gerne sende et klart signal om, at det er fuldstændig uacceptabelt, og vi vil som politi sætte alt ind for at få det her stoppet, siger Rasmus Bernt Skovsgaard med henvisning til de seneste dages skudepisoder.

Rasmus Bernt Skovsgaard kan hverken be- eller afkræfte, hvorvidt en bandekrig er ved at udspille sig i København.

/ritzau/