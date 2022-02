Skuespilleren Will Ferrell er ny medejer i dansk bank

Fintech-banken Lunar har fået Will Ferrell med i ejerkredsen. Han skal hjælpe med at promovere bankens brand.

Den danske fintech-bank Lunar har fået et prominent navn med i sin ejerkreds.

Skuespilleren Will Ferrell er således blevet medejer af Lunar, hvor han fremover skal være med til at udvikle bankens brand og ansigt udadtil.

Det oplyser Lunar i en pressemeddelelse.

Lunar er en bank uden fysiske filialer. I stedet foregår al kontakt mellem kunde og bank digitalt, og der lægges stor vægt på, at kunden skal kunne styre sine bankaktiviteter fra eksempelvis mobiltelefonen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den model har indtil videre lokket 450.000 brugere til Lunar, der er grundlagt i 2015. Brugerne stammer fra Danmark, Sverige og Norge.

- Jeg er begejstret for at være en del af Lunars mission om at give forbrugere og virksomheder mere kontrol over deres penge, siger Will Ferrell.

- Det betyder, at jeg udvider mit engagement i de nordiske lande, som ligger mit hjerte nært, siger skuespilleren, der er gift med svenskeren Viveca Paulin.

Ifølge Lunar har Will Ferrell købt under fem procent af aktierne i banken uden at specificere det yderligere. Det oplyses ikke, hvor meget han har måttet betale for sin ejerandel.

Lunars hovedinvestorer er fortsat selskaberne Kinnevik, Tencent og Heartland. Sidstnævnte er kendt for at være holdingselskabet bag Anders Holch Povlsens aktiviteter.

Ken Villum Klausen er stifter og administrerende direktør i Lunar. Han glæder sig over at få den kendte skuespiller med om bord i ejerkredsen - især fordi han kan være med til at promovere bankens brand yderligere.

- Både vores aktionærer og 500 ansatte kan ikke vente med at bygge et stærkere brand sammen med Will.

- Vores kunder kan se frem til at få pengesager forklaret på en helt ny måde, og at vi sammen definerer en ny fremtid for penge, siger Ken Villum Klausen.

54-årige Will Ferrell er fra USA og kendt fra en lang række af Hollywood-film. Han har blandt andet medvirket i filmene Anchorman og Step Brothers.

/ritzau/