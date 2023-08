Skuespillers forsvarer sår tvivl om beviser i voldssag

Onsdag ventes sagen mod skuespiller Robert Hansen afsluttet ved Retten på Frederiksberg. Han er tiltalt for to voldsforhold mod ekskæresten Nynne Larsen.

Ved starten af dagens retsmøde såede Robert Hansens forsvarer, Erbil Kaya, tvivl om nogle af de beviser, der har været brugt i sagen.

Blandt andet mener forsvareren, at data fra hjemmesiden Sundhed.dk kan manipuleres, da man ifølge ham selv kan redigere i teksten som bruger.

- Der er mulighed for at gå ind og ændre nogle ting på Sundhed.dk - ikke at jeg siger, det er gjort - men det kan lade sig gøre, lyder det.

Også billeder af Nynne Larsens skader efter det, der ifølge anklagemyndigheden er voldelige overfald, sår Erbil Kaya tvivl om ægtheden af.

De skader, der fremgår af billederne, er ifølge forsvareren på forskellige sider af Nynne Larsens hoved på to af billederne.

Nynne Larsen forklarede tirsdag, at det er, fordi billederne er blevet spejlvendt.

Dommeren og de to domsmænd har afslået, at Erbil Kaya kan bruge to videoer af, hvordan manipulering af både data fra Sundhed.dk og af billeder, som bevis i sagen.

Anklager Michella Winther-Hinge og forsvareren procederer forud for domsafsigelse og eventuel straf.

- Er der noget underligt i ikke at anmelde en, man elsker, spurgte anklageren i retten.

Ifølge hende elskede hun Robert Hansen, men hun var også bange for ham, og hun turde derfor ikke anmelde ham, før hun var kommet ud af forholdet.

Anklageren mener, at Robert Hansen og hans forsvarer har prøvet at male et billede af Nynne Larsen som én, der har anmeldt Robert Hansen for at få følgere og opmærksomhed på det sociale medie Instagram.

Erbil Kaya peger da også på Nynne Larsens brug af sociale medier til at tjene penge som influencer ved proceduren.

- Vi lever i en tid med sociale medier og med behov for en helt enorm opmærksomhed. Og mennesker, der måske normalt ville være sat uden for samfundet, har en form for talerør.

- De har mulighed for at blive influencere, bloggere og tjene penge på det. Og det eneste, de udmærker sig ved, er ingenting at vide eller ingenting at gøre.

- De poster bare billeder af sig selv nøgne eller halvnøgne. Og endnu bedre er det, hvis de har en kendt kæreste, siger Erbil Kaya og peger på, at Nynne Larsen gik fra 50.000 til 100.000 følgere, da hun blev kærester med Robert Hansen.

Desuden peger Erbil Kaya på det, han mener er huller i vidnernes forklaringer og mulighed for manipulation af beviser.

- Der er sket noget mærkeligt med billederne. Hvad der er sket, ved jeg ikke, men der er sket noget. Det er helt åbenlyst, siger Erbil Kaya om de billeder, der er blevet brugt til at bevise skaderne på Nynne Larsen.

Anklagemyndigheden kræver en straf på et halvt års ubetinget fængsel til Robert Hansen. Han har nægtet sig skyldig i anklagerne.

/ritzau/