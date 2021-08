Skuffede sygeplejersker siger nej til overarbejde

Efter ti ugers strejke vender sygeplejerske Marlene Freja Petersen og hendes kolleger mandag tilbage til arbejdet på Hvidovre Hospital.

Her venter en lang række patienter, som har fået udskudt deres undersøgelser og behandlinger på afdelingen for mave-tarmsygdomme, som har været udtaget til strejke.

Men Marlene Freja Petersen har ingen lyst til at arbejde mere, end hendes kontrakt foreskriver, for at indhente det forsømte.

For hendes motivation er helt i bund.

- Jeg er dybt demotiveret for at skulle tilbage og kæmpe for sundhedsvæsnet og det fag, som jeg egentlig elsker, fortæller hun.

Lørdag sluttede sygeplejerskernes strejke efter lovindgrebet, som blev fremsat af regeringen og stemt igennem af et flertal i Folketinget.

Dermed er en mæglingsskitse fra forligsinstitutionen blevet støvet af og ophævet til lov. Mæglingsforslaget blev netop stemt ned af sygeplejerskerne inden strejken. Det ville ikke give en ordentlig lønstigning, lød det.

På Marlene Freja Petersens afdeling har både strejken og covid-19 ført til en ophobning af opgaver. Dem skal hun og hendes kolleger nu tage fat på.

- Det kommer til at tage rigtig lang tid af få afviklet puklerne. Men jeg og mine kolleger har på ingen måde lyst til at lave opgaverne uden for vores aftalte arbejdstid. Det bliver uden merarbejde, uden ekstravagter.

- Det er sådan, vi fortsætter kampen, siger Marlene Freja Petersen.

Den indstilling er udbredt i faget, fortæller formand Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd. Hun oplever en generel modvilje blandt medlemmerne mod at tage ekstra timer efter strejken.

Hun kalder sygeplejerskerne for "limen, der har fået sundhedsvæsnet til hænge sammen", når der er ubesatte stillinger og sygdom blandt kollegerne.

- Det skal man ikke forvente, at de vil være i fremtiden, for det er vores opfattelse, at vi ikke har fået skyggen af anerkendelse fra arbejdsgivere eller politikere, siger Grete Christensen.

Hvis sygeplejerskerne gør alvor af at sige nej til overarbejde, vil det ifølge professor Jes Søgaard kunne mærkes.

- Hvis det er helt uden overarbejde, og der kommer det samme flow af behandlinger, og du ikke kan erstatte sygeplejerskerne, så vil du i princippet aldrig komme af med det, siger Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

Professoren regner dog med, at sygeplejerskerne vil arbejde ekstra for at høvle bunken med udskudte operationer ned. Han henviser blandt andet til erfaringerne fra sygeplejerske-strejken i 2008.

Odense Universitetshospital er et af de steder, hvor viljen til at tage en ekstra tørn kan være afgørende for, at tingene hænger sammen.

Det fortæller sygeplejefaglig direktør, Mathilde Schmidt-Petersen.

- På afdelinger med ledige stillinger kan de sygeplejersker, der er på deltid, blive spurgt om at arbejde noget mere. Men sygeplejersker bliver også spurgt om at arbejde ekstra, hvis deres kolleger bliver syge.

- Der vil være situationer, hvor det helt klart kan mærkes, hvis sygeplejerskerne siger nej, siger hun.

/ritzau/