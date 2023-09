Skuffet hashkøber kvalte hjemløs mand på bænk bag rådhuset i Aarhus

En 27-årig mand er fredag idømt 12 års fængsel for at have kvalt en hjemløs mand på en bænk i rådhusparken i Aarhus i december 2021.

Dommen afsiges i Retten i Aarhus, efter at 27-årige Louis Poulsen har tilstået drab på den 34-årige mand, der var et kendt ansigt i hjemløsemiljøet i Aarhus.

Manden med det korte sorte hår og blå skjorte forklarede i retten, at han i tiden op til drabet havde opsøgt den 34-årige for at købe hash.

Han gik derfra med det, han troede var hash pakket ind i sølvpapir.

Men det viste sig, at det var indpakkede mandler, og at han var blevet fuppet, har den tiltalte forklaret.

Da han nogle dage senere mødte den 34-årige, kom det ifølge den tiltalte til tumult.

Det var ifølge den tiltaltes forklaring den hjemløse mand, der begyndte med at give den 27-årige en albue i hovedet.

Modsvaret fra den 27-årige var at gribe fat om halsen på ham.

Han har forklaret, at han strammede til, fordi han frygtede, at den hjemløse mand var i besiddelse af en kniv.

Den hjemløse mand blev fundet livløs og delvist afklædt i rådhusparken 9. december omkring middagstid.

Da havde manden ligget død i rådhusparken i mere end ét døgn.

Det var tilsyneladende ikke blevet opdaget i den ellers befærdede rådhuspark, fordi det var delvist dækket af blade.

Kort tid efter fundet af den afdøde blev to mænd på henholdsvis 24 og 58 år anholdt og sigtet for drab.

Men de viste sig ikke at have noget med sagen at gøre, og politiet løslod dem og droppede sigtelsen mod dem.

I stedet rettede fokus sig mod den 27-årige mand, der blev anholdt i maj 2022.

På det tidspunkt afsonede han en dom for vold.

Det var ifølge specialanklager Birgitte Ernst telefonaflytning og videoovervågning fra midtbyen i Aarhus, der ledte politiet på sporet af gerningsmanden.

Anklagemyndigheden havde til at begynde med også sigtet den 27-årige for røveri ved at have frataget den hjemløse mand værdigenstande i forbindelse med drabet.

Den del af anklagen droppede anklageren dog fredag formiddag efter et efterforskningsforhør af den 27-årige, som blev holdt for lukkede døre.

Retssal 13 var fredag formiddag fyldt med pårørende til den tiltalte og til den afdøde.

Der var ikke nogen synlig reaktion at spore hos Louis Poulsen, da dommeren efter ti minutters overvejelse kom med sin konklusion.

Han modtager dommen, oplyser hans forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen.

