Skyderi mod helikopter i Grønland udløser anbringelsesdom

21-årig grønlandsk mand idømmes anbringelse på et dansk psykiatrisk hospital efter skyderi mod en helikopter i Narsaq, der sårede to piloter.

Dommen afsiges fredag formiddag af en grønlandsk kredsret, der af praktiske grunde har lånt en retssal i Retten i Aarhus til behandling af sagen.

Den tiltalte blev under varetægtsfængslingen – eller tilbageholdelsen som det hedder i Grønlands retsplejelov – fløjet til retspsykiatrisk afdeling i Skejby ved Aarhus.

Det skete, efter at han var gået til angreb på en medindsat og en fængselsbetjent og havde forsøgt at sætte ild til sin celle i Anstalten i Nuuk.

En dommer, to lægdommere, forsvarsadvokat og anklager er således fløjet ind fra Grønland for at behandle sagen, der begyndte mandag.

Den 21-årig mand fra Grønland har erkendt, at han for præcist et år siden – 22. marts 2023 - skød mod en helikopter, der var ved at lande i byen Narsaq i det sydlige Grønland.

To piloter om bord på helikopteren fra Air Greenland med ni passagerer blev såret ved skudepisoden.

En fører af en gummiged, der skulle hente bagage fra helikopteren, fik glasskår knust mod ansigtet, da der blev skudt mod køretøjets forrude.

Den tiltalte forklarede, at han i tiden forud for skyderiet følte en brændende vrede, og det eskalerede angiveligt, da han kom i skænderi med nogle bekendte.

Han tog en halvautomatisk salonriffel, som han ifølge politiet havde stjålet på en fiskekutter to dage forinden og begyndte herefter at skyde.

Første mål var en bygning, hvor der gik tre personer på taget og arbejdede. Dernæst skød han mod en helikopter, der var ved at lande ved byens heliport.

- Lige før jeg begyndte at skyde, tænkte jeg, at jeg ville lægge min vrede i hele Narsaqs befolkning, sagde den tiltalte i retten.

Han havde ikke noget nærmere kendskab til de mennesker, han skød imod. De var tilfældige ofre, sagde han.

/ritzau/