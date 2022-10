Skytteformand risikerer to års fængsel i stor våbensag

En tidligere formand for en københavnsk skytteforening risikerer to års fængsel i en sag, hvor han anklages for hundredvis af brud på våbenloven.

I Københavns Byret har specialanklager Maria Cingari tirsdag sammenfattet sagen og argumenteret for, at den nu 58-årige mand bør idømmes den maksimale straf for brud på våbenloven: Fængsel i to år.

- En så stor og omfattende overtrædelse af våbenlovgivningen vidner om en fuldstændig kynisk og systematisk overtrædelse af våbenlovgivningen, som (tiltalte, red.) burde kende bedre end nogen anden, siger anklageren.

Den tiltalte blev anholdt i juli 2019, hvor politiet ransagede hans lejlighed og fandt flere skydevåben samt tusindvis af patroner og projektiler.

- Jeg vil tillade mig at sige, at det hele det flød, siger Maria Cingari.

Efterfølgende er manden blevet tiltalt. Det drejer sig om adskillige påståede brud på våbenloven - ulovlig våbenbesiddelse, forkert opbevaring samt ulovligt salg af ammunition i skyttemiljøet gennem en årrække.

Ifølge anklagemyndigheden tjente han omkring 1,6 millioner kroner på at sælge ammunition til 17 forskellige skytteforeninger, selv om han ikke havde tilladelse til det.

Der er blandt andet fundet 300 fakturaer på den tidligere skytteformands computer.

Den 58-årige nægter sig skyldig. Han har ifølge Ekstra Bladet tidligere forklaret i retten, at han har videreformidlet ammunition fra hans egen skytteforening til andre skytteforeninger.

Derfor har han ifølge ham selv hverken solgt eller tjent penge på salg af ammunition.

Forsvarer Knud Ole Ravn Meden lægger i retten tirsdag også vægt på, at ammunitionen er videreformidlet i skyttemiljøet.

- Det er ikke nogen, der er kommet galt afsted. Alt har været brugt lovligt og i de sammenhænge, de var tiltænkt at blive brugt i, siger Knud Ole Ravn Meden.

Den 58-årige er også tiltalt for at have fremstillet mindst 50.000 patroner ulovligt, som skulle sælges. Det nægter han også.

Knud Ole Ravn Meden mener, at der i sagen er tale om "overdreven formalisme". Det gælder blandt andet, når anklageren har rejst tiltale for, at han har haft skydevåben på en anden adresse end folkeregisteradressen.

- Jeg bestrider ikke, at der er mindre forseelser hist og pist, men det er på et mindre plan, sagde forsvareren, der mener, at der ved dom bør være tale om en bøde.

Han mener i øvrigt, at flere af anklagerne er forældet.

Der er også en anklage om, at den 58-årige skal have stjålet flere skydevåben fra en forening. Det nægter han også, og forsvareren slår på, at hans klient ikke er "en tyveknægt".

Oprindeligt var der flere anklagepunkter om tyveri, men anklageren erkender tirsdag i retten, at der ikke er ført bevis for dem.

Det drejer sig blandt andet om en anklage om at have stjålet ammunition fra Hjemmeværnet, hvor den 58-årige også har en fortid.

Til slut på tirsdagens retsmøde får den 58-årige det sidste ord, hvor han kommer med stor kritik af politiets efterforskning.

Dommen afsiges på fredag.

/ritzau/