Slank mand med mørkt hår efterlyses for voldtægt af 60-årig

En 60-årig kvinde blev søndag den 29. august udsat for fuldbyrdet voldtægt, da hun var på vej hjem til sin bopæl via Algade i Brønderslev.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi den formodede gerningsmand og har i den forbindelse offentliggjort to videoer af en mand på cykel.

Kvinden kom gående omkring klokken 01.00, da hun blev overfaldet bagfra og fastholdt af gerningsmanden, der holder om kvindens mund.

Han trækker hende ind i en have og gennemfører en fuldbyrdet voldtægt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Vi sender straks en patrulje til stedet for at tage hånd om kvinden, udtaler politikommissær Carsten Straszek, som leder efterforskningen i sagen hos Nordjyllands Politi.

- Vi påbegynder de tekniske undersøgelser, kalder en hundepatrulje til gerningsstedet for at søge efter spor og sætter en efterforskning i gang, siger han videre i pressemeddelelsen.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fået to videosekvenser med den formodede gerningsmand.

Håbet er nu, at borgere kan genkende ham og giver politiet besked, forklarer Carsten Straszek.

På videoerne kan man se en mand køre på en cykel.

I en af videoerne cykler han på et fortov på Algade, mens han på den anden kan ses køre ind i kameraets vinkel for derefter at cykle rundt i en bue og køre tilbage ad samme vej, som han kom fra.

Cyklen er en mørk herrecykel med hvid skrift på stellet og uden bagagebærer.

Manden beskrives som mørk i huden og mellemøstlig af udseende. Han menes at være mellem 25 og 35 år og af slank til almindelig bygning.

Han er cirka 170-180 centimeter høj og havde mørkt hår og mørkt skæg.

Derudover var han iført en mørk jakke og mørke bukser.

Har man informationer, bedes man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

/ritzau/