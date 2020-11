”Sleepy Joe” vågner, corona-rekorder sættes overalt, og Polen tøver med abort-restriktioner

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om kirkeliv og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Joe Biden flippede onsdag to afgørende svingstater fra at være republikanske til at blive demokratiske - Michigan og Wisconsin. Biden får dermed fornyet energi i sidste fase i valgkampen. Ifølge nyhedsbureauerne Ritzau og AP er Biden nu ”snublende tæt” og ”særdeles tæt” på at kunne kalde sig USA's nye præsident. Men intet er afgjort. De mange hundredtusinder brevstemmer, som blev afgivet op til valget, tælles stadig, og de kan blive udslagsgivende. Flere medier påpeger dog, at brevstemmerne formentlig kommer fra Biden-tilhængere. Men! Der mangler groft sagt at blive talt stemmer i seks delstater. I de første fem - altså Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona og Nevada – ligger Biden og Trump uhyggelig tæt ifølge The New York Times’ nyeste tal. Den sidste delstat, Alaska, falder formentlig ud til Trumps fordel. Kristelig Dagblad følger valget tæt - her får du et forkromet overblik.

Hvis Biden vinder, kan vi se frem til, at USA igen indgår i Paris-aftalen. I et tweet, som Biden sendte afsted i nat, skriver han: ”I dag (onsdag, red.) forlod Trump-administrationen Paris-aftalen. Og om 77 dage (indsættelsesdagen, red.) vil Biden-administrationen tilslutte sig den igen.”

Valgdækningen er hæsblæsende og marineret i meninger. Mange mener noget. Og synes noget. I dagens Kristeligt Dagblad forklarer blandt andre Lisa Storm Villadsen, som er professor i politisk retorik ved Københavns Universitet, og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Derek Beach, hvor lidt danskerne egentlig ved om USA – og hvorfor vi aldrig rigtig kom til at forstå eksempelvis Trump. ”Vi ved fra undersøgelser, at vælgerne i USA i højere grad end i Danmark ser virkeligheden gennem partipolitiske briller," siger Derek Beach.

Valget fik også besøg af en fjende, ingen kan se, men som alle taler om: Covid-19. I Washington D.C. er der det seneste døgn registreret 99.660 nye tilfælde af coronavirus, hvilket er dagsrekord i USA. Det viser tal Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP. I alt melder 14 delstater onsdag om dagsrekorder i antallet af indlæggelser siden pandemiens begyndelse, skriver Ritzau. Den kedelige rekord sættes overalt i verden. Ifølge CNN registrerede WHO det højeste antal smittede i går fordelt over alle Europas lande. Det samme skete herhjemme. 1353 personer blev onsdag registreret smittet med coronavirus. Det er det højeste antal dagligt smittede i Danmark, siden pandemien begyndte, skriver TV 2.

Den tilsyneladende allestedsnærværende coronavirus stjal flere overskrifter onsdag. Ministre måtte gå i isolation og skulle testes – både statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Trine Bramsen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard melder, at deres tests er negative. Dermed er det kun Justitsminister Nick Hækkerup, som indtil videre er testet positiv, skriver Ritzau. Alvoren i coronavirus’ og dens nye mutation – det såkaldte cluster 5 - udraderede i går en helt branche fra landkortet. Alle mink skal aflives, og farmene må lukke og slukke i en årrække. Overvejelserne, som ligger til grund for den vidtgående beslutning, er, at Nordjylland, hvor der ligge mange minkfarme, kan blive et nyt Wuhan. Det skriver Dagbladet Information.

En anden vidtgående beslutning var, da forfatningsdomstolen i Polen den 22. oktober vedtog, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt. Det mener tusindvis af polakkere i hvert fald, som i knap to uger har demonstreret mod deres indskrænkede abort-muligheder. Deres demonstrationer kan nu have givet pote, skriver Politiken. En talsmand fra den polske regering meddelte nemlig tirsdag, at Polen har "brug for ro" til at drøfte en afgørelse fra højesteret, der vil forbyde de fleste aborter.