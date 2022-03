Smugling af 125 kilo amfetamin giver hårdest mulige straf

Østre Landsret har tirsdag lagt et år til straffen til en 31-årig mand, der er dømt for at have deltaget i indsmugling af 125 kilo amfetamin.

Straffen ender derfor på 13 år og seks måneders fængsel til Saed Alioua, der er medlem af rockergruppen Satudarah.

- Det er så alvorlig narkotikakriminalitet, så det skal virkelig også kunne mærkes eftertrykkeligt, siger anklager Andreas Kjærulff.

Den dømte stod i maj 2020 for at planlægge og sørge for transport af 125 kilo amfetamin. Først blev amfetaminen kørt til en adresse i Sorø, hvor den blev pakket i fem papkasser og derefter kørt videre til en adresse i Slagelse.

Sagen mod den 31-årige er en del af et større sagskompleks, hvor flere andre personer også er idømt flere års fængsel. Nogle er fuldgyldige rockere, mens andre er sympatisører.

Retten i Næstved dømte også den 31-årige mand, der under sagen nægtede sig skyldig. Han ankede derfor til landsretten. Det har nu resulteret i en skærpet straf.

Andreas Kjærulff forklarer, at landsretten har udmålt den hårdest mulige straf i sagen.

Det skyldes, at Saed Alioua efter smuglingen i mellemtiden er blevet idømt to år og seks måneders fængsel i en anden sag, som oveni den nye straf giver 16 års fængsel, der er strafferammen for narkosmugling.

- Landsretten siger med andre ord, at når man er på det kvantum, ligger man på den maksimale straf på 16 år, siger Andreas Kjærulff.

I særligt grove sager kan retten tage paragraf 88 i brug, der kan hæve strafferammen, når der er tale om "særdeles skærpende omstændigheder". Men det har anklageren ikke krævet i denne sag.

Strafferammen blev for første gang sprængt i en narkosag, da hovedmanden i Operation Goldfinger i december fik 19 år og fire måneders fængsel for 930 kilo narko. Dommen kom oveni en tidligere straf på otte måneders fængsel, og den er anket.

/ritzau/