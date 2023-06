Stem og vind: Hvilken kirke er Danmarks smukkeste?

I Kristeligt Dagblads store sommerkonkurrence kårer vi Danmarks smukkeste kirke.

De seneste to uger har læserne kunne indstille smukke kirker. De syv finalister, der dyster om at blive kåret som landets allersmukkeste, er nu fundet. Du kan stemme på din favorit frem til den 6. juli klokken 10.00. Læs mere om de syv nominerede kirker her.

Afgiv din stemme i feltet nedenfor og deltag samtidig i lodtrækningen om tre gavekort af 500 kroner til Sallings butikker.

For at deltage i lodtrækningen om de tre gavekort kræver det registrering med navn og gyldig mailadresse.

