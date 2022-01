Smykkefirmaet Pandora runder 2021 af med salgsrekord

Pandora overgår egne forventninger for 2021. Især på det amerikanske marked har smykkefirmaet stor fremgang.

Smykkeselskabet Pandora satte i fjerde kvartal og i regnskabsåret 2021 omsætningsrekord og overgik sine egne forventninger både med hensyn til væksten i salget og overskuddet.

Det fremgår af en foreløbig regnskabsmeddelelse fra det børsnoterede selskab mandag aften.

I fjerde kvartal steg omsætningen til 9,0 milliarder kroner. Det er ti procent mere end i samme periode året før.

Omsætningen for hele året på 23,4 milliarder kroner udgør en stigning på 23 procent i forhold til 2020.

Pandora havde tidligere spået en organisk vækst på 18-20 procent. Organisk vækst dækker over en fremgang i salget fraregnet udsving i valutakurser og opkøb.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne i 2021. Pandora er tilbage på vækstsporet, og vi leverer en rekordhøj omsætning. Det er glædeligt, at vi ser en bredt baseret vækst. Det tegner lovende for fremtiden, siger Alexander Lacik, der er administrerende direktør for Pandora, i en skriftlig kommentar.

Driftsoverskuddet landede på 5,8 milliarder kroner. Det svarer til en overskudsgrad på 25 procent, hvilket er en spids bedre end Pandoras egen prognose.

Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af salget der er tilbage, når driftsomkostningerne er betalt.

Pandora sælger smykker i over 100 lande gennem tusindvis af butikker, og kun i Kina, Australien og Frankrig var der tilbagegang i 2021.

Derimod var der stor fremgang på det amerikanske marked med en organisk vækst på 58 procent.

Store markeder som Italien og Tyskland viste også solid vækst, fremgår det af regnskabet.

Den seneste massive smittebølge med omikronvarianten betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til 2022. De vil blive udmeldt i forbindelse med offentliggørelsen af det endelige årsregnskab 9. februar.

/ritzau/