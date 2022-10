Snapchat i stort fredagsfald efter annoncenedgang

Da børsen i New York åbnede fredag, forsvandt der ret hurtigt værdier for milliarder op i den blå luft.

Det skete, da selskabet Snap - der ejer appen bag det sociale medie Snapchat - faldt tungt som en sten efter det kvartalsregnskab, der blev offentliggjort før børsåbning.

Aktien er fredag klokken 18 dansk tid fortsat nede mere end 30 procent oven på nyheden om, at svigtende annonceomsætning resulterede i et tab for Snap på 360 millioner dollar det seneste kvartal.

Det betyder, at selskabet nu kun er 95 milliarder kroner værd, hvilket altså betyder, at aktionærerne har tabt omkring 45 milliarder kroner i løbet af dagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Snap-aktien blev for lidt mere end et år siden handlet til en pris af 83 dollar. I dag koster den knap 7,5 dollar.

Et andet socialt medie, Twitter, har også tabt værdi fredag. Det skyldes fornyet usikkerhed om, hvorvidt Tesla-stifteren Elon Musk får lov til at købe Twitter.

Samtidig har Musk tilkendegivet, at han vil fyre tre fjerdedele af de ansatte, hvis handlen går igennem.

Det har markedet reageret negativt på og sendt aktien ned med fire procent for dagen.

/ritzau/