Snapchats katastroferegnskab skaber frygt i techverdenen

Snapchat omsætter for et rekordlavt beløb, og det skaber usikkerhed om andre reklameafhængige techgiganter.

Et helt usædvanligt dårligt regnskab for Snapchats moderselskab, Snap, har skabt rystelser i store dele af techverdenen, da det tyder på, at reklameindtægter bliver små i år.

Snap, som står bag den populære billedchat-app, afleverede torsdag regnskab, hvor det fremgik, at det havde haft den dårligste omsætning i et kvartal, siden det blev børsnoteret for fem år siden.

Snaps aktie faldt med 25 procent på eftermarkedet.

Snapchat er stort set helt afhængig af reklameindtægter. Og hvis det er dem, som mangler, kan det betyde en lignende skæbne for andre af de store techgiganter.

Og det er øjensynligt det, som investorer er bange for.

Meta, som ejer Facebook, faldt med fire procent, mens Alphabet, som ejer Google, faldt med 2,7 procent. Pinterest faldt med otte procent.

Alt i alt har det betydet et fald i værdisætningen på selskaberne på 50 milliarder dollar. Det svarer til 379,1 milliarder danske kroner.

I et brev til investorer har Snap peget på, at inflationen gør, at firmaer skærer ned på deres reklamebudgetter.

- Vi forventer, at landskabet, som vi skal operere i, fortsætter med at være vanskeligt i de kommende måneder, skriver Snap.

Det er ellers i de kommende måneder, at mange techselskaber tjener flest penge.

Når vinteren sætter ind, betyder det nemlig, at mange butikker begynder at lægge ekstra penge i reklamebudgetterne for at få udnyttet folks købslyst i julesæsonen.

Snap erkendte har allerede i august, at det var nødt til at fyre 20 procent af alle dets medarbejdere. Selskabet havde ifølge techmediet The Verge dengang cirka 6400 ansatte.

Snap skal ifølge selskabet selv vende skuden ved at få flere daglige brugere og ved at sprede deres indtægtskilder ud. Blandt andet investeringer i selskabets augmenteret virkelighed-funktioner skal give nye indtjeningsmuligheder.

Snapchats daglige brugerbase steg til 363 millioner i 3. kvartal. Det forventer, at den daglige brugerbase vil stige til 375 millioner i næste kvartal.

/ritzau/Reuters