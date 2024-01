Snevejr udsætter slagtning af 40.000 grise - overarbejde i vente

Snevejret har givet store udfordringer for Danish Crown, der har haft svært ved at transportere grisene frem til slagterierne.

Vejret har betydet udsættelse af 30.000-40.000 grise, der skulle have været afhentet hos landmænd og kørt til slagtning.

Det oplyser pressechef i Danish Crown Jens Hansen.

- Det kommer på et rigtig dårligt tidspunkt, hvor vi i forvejen er bagud med cirka 150.000 grise på grund af julen og nytåret, siger han.

Det er især afhentningen af grise på gårde i Nord- og Østjylland, der har givet problemer.

Veje har været ufremkommelige og gjort det umuligt for chaufførerne at nå frem.

Det har betydet, at slagterier i blandt andet Horsens og Herning, men også i Ringsted og på Bornholm ikke har fået leveret de grise, de skulle have.

De store forsinkelser betyder, at selskabet nu har bebudet overarbejde den kommende tid for at indhente det tabte.

- Medarbejderne udviser stor fleksibilitet. Det her handler jo ikke om dårlig planlægning eller om, at nogen bevidst har spændt ben for os.

- Det her er udelukkende et udtryk for, at vejrguderne har spillet os et puds, siger Jens Hansen.

De kommende uger står den på overarbejde, formentlig også i weekender.

Og så vil slagteriselskabet få indhentet det tabte, lyder forventningen hos Jens Hansen.

Danish Crown er ejet af selskabets 6400 andelshavere.

Koncernen beskæftiger samlet set mere end 25.000 medarbejdere og omsatte i det seneste regnskabsår for 67 milliarder kroner.

/ritzau/