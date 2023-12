Snevejrs-onsdag giver travlhed hos autohjælpere

Onsdag morgen startede ud med sne, koldt vejr og glatte veje. Og det betød travlhed hos blandt andet SOS Dansk Autohjælp og Falck, der tilbyder blandt andet vej- og starthjælp.

Mens man hos SOS Dansk Autohjælp frem til starten af aftenen havde haft godt 2100 assistancer, havde man hos Falck haft over 1000. Og det er et godt stykke over normalen, lyder det fra begge virksomhederne.

Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp fortæller, at det er mellem 500 og 600 sager mere end "en almindelig vinterdag".

- Fra morgenstunden var det helt klart Syddanmark, altså Sydjylland, Fyn og Sydsjælland som havde travlt.

- Men i løbet af dagen har der været travlt i næsten hele landet. Aarhus og Vestjylland har haft travlt. Og på Fyn og Sjælland har det helt klar også været meget travlt, siger hun.

De eneste steder, der ikke har været så hårdt ramt af vejret, er Københavnsområdet og Nordjylland, fortæller hun.

Vejhjælpen var særligt ude for at hjælpe med at trække biler fri, der sad fast. SOS Dansk Autohjælp rykkede ud til omkring 500 fritrækninger, mens Falck rykkede ud til 280.

Til sammenligning rykkede Falck onsdag i sidste uge ud til 50.

Ud over fritrækninger har autohjælpen også haft travlt med at hjælpe bilbatterier, der havde givet op på grund af vejret.

Omkring 600 biler - 400 hos SOS Dansk Autohjælp og 200 hos Falck - har fået starthjælp.

Mange batterier kan nemlig ikke lide kombinationen af koldt og fugtigt vejr. Særligt ikke når det bliver kombineret med mange korte ture, hvor batteriet ikke når at lade op igen.

Hos Falck har man desuden været med til at assistere ved omkring 50 færdselsuheld, der kan relateres til vejret.

