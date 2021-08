Socialt hjemmeporno-medie siger nej til seksuelt indhold

Platformen OnlyFans, der lader brugere uploade hjemmelavede seksuelle videoer og billeder, fik stor medvind under coronanedlukningen, hvor pornoskuespillere søgte mod platformen for at holde forbindelsen til deres fans.

Nu skifter platformen imidlertid spor og vil forbyde "seksuelt eksplicit" indhold.

Det skriver OnlyFans i en pressemeddelelse ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Dermed vil det fra 1. oktober være imod platformens retningslinjer at dele seksuelle videoer og billeder.

Det betyder dog ikke en ende på nøgenhed på platformen.

- Indholdsskabere vil fortsat kunne uploade indhold med nøgenhed, så længe det er i overensstemmelse med vores retningslinjer, står der i pressemeddelelsen fra OnlyFans.

Platformen har ikke specificeret, hvor grænsen mellem nøgenhed og "seksuelt eksplicit" indhold går.

Flere end 130 millioner brugere er til stede på OnlyFans. Platformen huser cirka to millioner brugere, der uploader billeder og videoer til siden - ofte mod betaling. De skabende brugere har tilsammen tjent fem milliarder dollar (31,8 milliarder kroner).

Ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP har platformen på det seneste forsøgt at lægge afstand til det pornografiske indhold på platformen og i stedet forsøgt at promovere videoer om eksempelvis madlavning, fitness og musik.

Platformen fås ikke som en app gennem hverken Apples eller Googles appstores. Det skyldes, at de i store træk ikke tillader pornografiske apps.

OnlyFans er blevet berømt, fordi især mediepersonligheder og influencere har oprettet sig på platformen og sælger videoer og billeder af dem selv.

For eksempel er den danske influencer Fie Laursen, som er kendt fra programmer som Divaer i Junglen og Paradise Hotel, til stede på platformen.

/ritzau/