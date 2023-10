Søgsmål om aflivning af mink sendes direkte i landsretten

Det bliver Østre Landsret, der som første instans skal behandle det søgsmål, som interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug på vegne af tre minkavlere har anlagt mod Fødevarestyrelsen.

Det har Retten i Glostrup afgjort, oplyser Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

- Det fremgår af kendelsen i byretten, at Bæredygtigt Landbrugs påstand i søgsmålet er af så principiel karakter, at retssagen henvises til Østre Landsret som førsteinstans.

- Det er vi meget tilfredse med. Det er både helt afgørende og vigtigt, at sagen behandles på højeste niveau, siger Nikolaj Schulz, der er chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bæredygtigt Landbrug mener, at det var en krænkelse af menneskerettighedskonventionen at kræve mink aflivet uden hjemmel.

Det var på et pressemøde i november 2020, at statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus.

Det kom efterfølgende frem, at der ikke var lovhjemmel bag beslutningen. Det kom der efterfølgende.

Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg er i første omgang rettet mod Fødevarestyrelsen, idet det formelt var styrelsen, der udsendte påbuddet om aflivning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over at tage stilling til, hvorvidt påbuddet om aflivning af alle mink var et brud på Menneskerettighedskonvention, skal der i sagen tages stilling til det, Bæredygtigt Landbrug selv kalder en symbolsk godtgørelse til de tre minkavlere på tre gange 17.000 kroner.

- Det vigtigste er imidlertid at statuere et eksempel, så offentlige myndigheder fremover ikke tilsidesætter lov eller menneskerettigheder, siger Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug.

- Den omstændighed, at Folketinget ovenpå det ulovlige indgreb etablerede et lovgrundlag, ændrer ikke på, at indgreb i ejendomsretten efter menneskerettighederne kræver hjemmel på tidspunktet, hvor påbuddet udstedes eller skal efterleves.

/ritzau/