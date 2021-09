Søn sættes i spidsen for Lego-familiens pengetank i 2023

Næste generation overtager i foråret 2023 formandsposten i Lego-familiens pengetank, Kirkbi.

Her træder Kjeld Kirk Kristiansen tilbage, hvorefter hans søn, Thomas Kirk Kristiansen, overtager posten.

Det oplyser Kirkbi, der ejer 75 procent af legetøjskoncernen Lego, i en pressemeddelelse.

Thomas Kirk Kristiansen er i forvejen bestyrelsesformand for Lego. En post, han overtog fra sin far i 2020.

Ifølge den afgående formand har familien igennem en lang årrække forberedt sig på fremtiden.

- Thomas' tiltrædelse som formand for Kirkbi i foråret 2023, kort tid efter at jeg er fyldt 75 år, er et naturligt næste skridt i det glidende generationsskifte, siger Kjeld Kirk Kristiansen i meddelelsen.

Det har ifølge Thomas Kirk Kristiansen været en "fantastisk mulighed" for både søn og far at kunne arbejde tæt sammen i mere end ti år.

Han er glad og stolt over tilliden fra sin far og søskende.

- Det aktive og engagerede familieejerskab af Lego-Koncernen og Kirkbis aktiviteter er vigtigt for vores familie, fordi vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i verden, hvor børn har mulighed for at lære og udvikle sig igennem leg, siger han i meddelelsen.

Kirkbi-koncernen fungerer som en slags pengetank for Kirk Kristiansen-familien, som grundlagde Lego.

Legokoncernen blev stiftet i Billund i 1932. I dag er Lego en milliardvirksomhed. Den sælger sine ikoniske klodser i hele verden.

Legetøjsgiganten blev grundlagt af Ole Kirk Kristiansen. Siden er virksomheden gået i arv fra far til søn.

I dag ejes Lego og alle varemærkerne af grundlæggerens barnebarn Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie.

Den tæller foruden den kommende bestyrelsesformand de to døtre Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard.

Familien er blandt de rigeste i Danmark.

/ritzau/