Sønderjysk mand sigtes for hvidvask og ulovlig tvang

En 29-årig mand blev anholdt mandag for to forskellige typer kriminalitet. Anklager ønsker varetægtsfængsling.

Politiet ønsker at få varetægtsfængslet en sønderjysk mand, der er blevet anholdt for både et overgreb mod en person og for økonomisk kriminalitet.

Det fremgår af en meddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag morgen.

Et grundlovsforhør med den anholdte mand vil finde sted tirsdag formiddag i Retten i Sønderborg.

Han sigtes dels for ulovlig tvang og dels for medvirken til hvidvask af 7,2 millioner kroner. Anholdelsen skete mandag.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at frigive flere informationer, lyder det fra politikredsens kommunikationsafdeling tirsdag morgen.

/ritzau/