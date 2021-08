Sønderjysk voksenven får fængsel for overgreb på dreng

En mand, der egentlig skulle hjælpe en sårbar dreng, udnyttede situationen og udsatte ham for seksuelle overgreb.

Det er facit i en dom, som Vestre Landsret tirsdag har afsagt i Sønderborg. En 55-årig mand er blevet idømt ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

Manden var knyttet til netværket Børns Voksenvenner. Det var i den forbindelse, at han som såkaldt mentor i maj sidste år kom i kontakt med drengen, som han skulle understøtte.

Men i flere tilfælde blev den da 12-årige dreng udsat for anden seksuel omgang end samleje.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af den afgørelse, som byretten i Sønderborg i marts kom frem til. Offeret i sagen har fået en godtgørelse på 30.000 kroner.

I Børns Voksenvenner har sagen givet anledning til selvransagelse, sagde foreningens direktør til regionalmediet jv.dk i foråret.

- Det er meget ubehageligt og alvorligt, og det har selvfølgelig berørt os dybt både lokalt og på lokalt plan, sagde Pia Christensen.

- Der er ingen tvivl om, at det her giver anledning til refleksion og til et tjek af vores procedurer, tilføjede hun.

En tilsvarende sag ramte sidste år Red Barnet Ungdom. Organisationen fortalte, at den ville iværksætte flere tiltag, da anklagemyndigheden i Sydøstjyllands Politi havde rejst tiltale mod en anden såkaldt voksenven.

/ritzau/