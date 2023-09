Sønner assisterede far i dødeligt knivoverfald i villahave

Det gav et lettelsens suk hos to brødre, da de onsdag formiddag ved Østre Landsret blev fundet skyldige i vold med døden til følge efter et dødeligt knivoverfald i en villahave i Nivå i 2020.

Omvendt virkede deres far ikke synderligt påvirket, da det stod klart, at han er fundet skyldig i drab og grov vold.

For omkring to år siden blev de alle ved byretten idømt 14 års fængsel for i forening og efter fælles forståelse at have dræbt en 55-årig mand og såret to andre.

Landsretten finder, at de alle tre var i besiddelse af knive og foretog et voldsomt angreb. Men det var alene faren, der tildelte offeret det dødelige knivstik, som havde en dybde på mindst 10 centimer og var endt i leveren.

Forud for forbrydelsen, der skete 3. oktober 2020, sad mændene fra to familier i villaens stue og forsøgte at lægge låg på en konflikt - men så eskalerede situationen og endte i drab.

Konflikten var opstået mellem datteren og søsteren til de tre skyldige og en mand, hun var islamisk gift med. Det var mandens far, der blev stukket ihjel.

Retten lægger i skyldkendelsen vægt på, at de tiltaltes forklaringer har været usammenhængende.

Således har ingen af dem kunnet forklare, hvordan den dræbte endte blødende på græsplænen. To andre mænd, der dengang var 30 og 23 år, blev ramt af knivstik og fik snitsår.

Ifølge retten kan det ikke lægges til grund, at angrebet var planlagt på forhånd.

Samtidig afvises det, at drabet skete i nødværge, selv om faren hele tiden har fastholdt, at hans familie var under angreb.

Under retssagen kom det frem, at faren er opvokset i en flygtningelejr i Libanon og har været udsat for tortur, inden han flygtede til Danmark som 21-årig.

Siden har han blandt andet været selvstændig grønthandler og fået kone og fire børn.

Faren og sønnerne angreb ifølge skyldkendelsen deres tre gæster med knive midt i haven, alt imens de forurettede tog fat i en havestol og rive i forsøget på at forsvare sig.

Rent strafmæssigt er der stor forskel på at blive dømt for drab og vold med døden til følge.

Alt efter sagens omstændigheder giver manddrab normalt 12 års fængsel, mens vold med døden til følge koster omkring det halve.

Af den grund kan de to sønner forvente, at deres straffe fra byretten nedsættes, når landsretten onsdag eftermiddag afsiger sin strafudmåling i sagen.

Anklagemyndigheden kræver sønnerne idømt 10 års fængsel, mens faren skal idømmes ikke mindre end 14 års fængsel, lyder det.

/ritzau/