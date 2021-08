Søren Ulrik Thomsen er på sporet af sin ungdoms kriser og drømme uden at fortabe sig i sig selv

”Du skal ære din far og din mor”, lyder det fjerde bud. Det kan på mange måder lyde som et urimeligt krav, hvis far og mor ikke er ære værd. Skulle man dømme efter dansk litteraturs skildringer af fædre og mødre, så står det netop skidt til.