En ung mand forsvandt lørdag eftermiddag fra overfladen, efter at han havde svømmet i Langesø ved Odense.

Søværnets dykkere leder efter ung mand i Langesø vest for Odense

Søndag har søværnet sendt sin dykkertjeneste til Langesø vest for Odense for at assistere med eftersøgningen af en forsvunden ung mand.

Det oplyser Peter Vestergaard, der er vagtchef hos Fyns Politi.

- Også vandsøgningshunde er sendt derud, siger han.

Den unge mand blev meldt savnet lørdag eftermiddag, efter at han forsvandt fra overfladen, da han svømmede i søen. Det var hans kammerat, som meldte det til politiet klokken 16.34.

Artiklen fortsætter under annoncen

En båd var drevet væk fra de to mænd i forbindelse med en fisketur, og den forsvundne mand besluttede sig for at svømme ud efter båden.

Det var her, at han forsvandt under overfladen. Hvorfor han ikke kunne holde sig oven vande er uklart.

Politiet indstillede sin eftersøgning af den unge mand sent lørdag aften, men har søndag altså genoptaget den.

Politiet arbejder ud fra den teori, at han er omkommet. Det oplyser Peter Vestergaard.

De pårørende er underrettet.

Langesø ligger ved Langesø Slot. Den er omkring en kilometer lang og 200 meter bred.

/ritzau/