Sammenlægningen af sognene Bov og Holbøl i Aabenraa Provsti blev en kortvarig affære. Efter at have delt tre præster i to år går de to nu tilbage til at være to selvstændige sogne. Ingen af parterne har været tilfredse med det fælles pastorat, og begge håber nu, at det kan blive en ordentlig og fredelig skilsmisse.