Sommertrafik skal få Københavns Lufthavn på niveau med før corona

Københavns Lufthavn er ikke kommet sig helt oven på coronapandemien, men det håber den, at et travlt sommerprogram kan rette op på.

Det siger lufthavnens kommercielle direktør, Peter Krogsgaard.

- Hvis vi kigger på Europa, så er alle ruter kommet tilbage. Det, der mangler, er frekvenserne. Altså at man flyver flere gange om ugen til destinationer.

- Der kan vi se, at flyselskaberne sætter ind hen over sommeren og hen over efteråret. Der kommer 26 nye ruter til Københavns Lufthavn.

Fredag formiddag er passagertallene for marts i år blevet offentliggjort.

De viser, at knap to millioner rejsende fandt vej gennem lufthavnen i løbet af årets tredje måned.

London var endnu en gang den mest populære destination fra Københavns Lufthavn, mens også Istanbul, Malaga og Milano igen er at finde på listen over de ti mest populære steder at rejse hen, lyder det i en pressemeddelelse.

Sammenlagt rejste over en halv million mere gennem Københavns Lufthavn sammenlignet med samme måned sidste år.

Dog manglede lufthavnen 400.000 passagerer for at nå niveauet fra 2019 - altså inden corona.

- Vi ser en stor vækst, når vi ser rejselysten frem mod sommeren.

- Vi kan se, at Middelhavslandene trækker rigtig, rigtig meget. Den udvikling regner vi med fortsætter - også efter sommeren, siger direktøren videre.

Det er primært aktiviteten til og fra asiatiske destinationer, som spænder ben for lufthavnens ambitioner i øjeblikket.

- Det, der mangler lige nu, er Asien. Det vil sige trafikken til Kina. Der har været meget begrænset trafik dertil.

- Og der er lidt med at komme over russisk luftrum, som stadig er et problem, siger direktøren.

