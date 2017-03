Det kan du sige til dem, der har mistet deres elskede

Det er svært at sige det rigtige. "Kondolerer" lyder gammeldags. "Det gør mig ondt" er heller ikke naturligt, så hvad? Her er fem gode råd - også til, hvad man i hvert fald ikke skal sige - fra mennesker i sorg

Det kan man sige til de efterladte



1. Prøv ikke at udtænke det perfekte svar, for det findes ikke. Sig det mest umiddelbare: ”Hvor er det bare helt forfærdeligt for dig.”



2. ”Kan du få hverdagen til at hænge sammen?” (vær interesseret i det konkrete på en respektfuld måde)



3. ”Hvad skete der?” (Vær ikke bange for at spørge til den døde. Minderne er den stærkeste forbindelse, der er tilbage)



4. ”Jeg er her, hvis du har lyst til at fortælle. Og nu jeg er her, skal jeg så ikke købe ind for dig?” (Eller allerbedst: Bare duk op med mad til fryseren eller andre former for praktisk hjælp, for det er den eneste hjælp, du kan give)



5. Generelt er det bedre at lytte end at sige noget.



Det kan man ikke sige til de efterladte



”Hvordan har du det?” (Den sørgende har det tydeligvis ret dårligt)



”Jeg ville slet ikke kunne overleve, hvis det var mig” (dermed siger du indirekte: Du må være iskold indeni, siden du stadig står på benene)



”Heldigvis er foråret på vej” (eller andre forsøg på opmuntring. Det kan virke modsat, fordi man bare føler sig endnu mere forkert og ensom ved end ikke at kunne glædes over foråret)



”Hvor var det godt, at I havde hinanden så længe” (hvis man har mistet sin ægtefælle gennem 50 år, er det ikke en fordel af miste det menneske, man nærmest er groet sammen med)



”Hvor er det godt, at du stadig har ét barn tilbage” (en meget almindelig udtalelse, der ikke desto mindre er utrolig ufølsom)



Kilder: Sognepræst Lise Trap, der har mistet en søn og leder tre sorggrupper

Mariann Bechgaard, der har mistet en søn og er koordinator i Forældreforeningen Vi Har Mistet Et Barn