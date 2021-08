Sorø politianmelder kommunaldirektør i sag om kreditkort

Den tidligere kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær i Sorø Kommune er blevet politianmeldt i en sag om kreditkort.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at DR har kunnet afsløre, at kommunaldirektøren tilbage i 2019 foretog flere privatindkøb på Sorø Kommunes regning.

Det skulle blandt andet omhandle en middag og en koncert, da han var i Nashville, USA, i forbindelse med en konference.

Knap 9500 kroner er ifølge DR blev brugt privat. Direktøren har dog betalt dem tilbage i efteråret 2020 - efter at DR spurgte ind til transaktionerne.

Beslutningen blev ifølge pressemeddelelsen truffet på et møde i kommunes kommunalbestyrelse onsdag aften.

- Et flertal i Kommunalbestyrelsen vurderer, at politiet bør undersøge sagen, da politiet er den rette myndighed til at afklare, om der er foregået noget ulovligt, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

Ifølge TV2 Øst var det en - næsten - enig kommunalbestyrelse, som stemte for at give sagen videre til politiet.

Kun én politiker - Niels Aalbæk Jensen fra Frigængerne - stemte imod. De resterende 23 medlemmer stemte for.

Kommunaldirektøren sagde selv op i starten af august og er ansat frem til udgangen af september.

Om han fortsat møder ind på job, vil borgmester Gert Jørgensen ikke svare på over for TV2 Øst:

- Han har opsagt sin stilling og er ansat frem til 30. september. Mere kan jeg ikke sige, siger han til mediet.

Da Søren Søndergaard Kjær sagde op for et par uger siden, begrundede han det med, at tiden var inde til at skifte spor. Han ville i stedet bruge sine kompetencer i den grønne omstilling, lød det.

En kommunaldirektør er den øverst embedsmand i kommunen. Han har på borgmesterens vegne det daglige ansvar for kommunens administration.

/ritzau/