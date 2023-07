Sort BMW i flugt med 250 kilometer i timen er fundet af politiet

Den sorte BMW, som Nordjyllands Politi tidligere efterlyste onsdag, er nu fundet.

Det skriver politikredsen på Twitter.

- Grundet borgerhenvendelser har vi fundet køretøjet ved Sønderup. Køretøjet er nu i politiets varetægt, skriver Nordjyllands Politi i et tweet.

Ifølge TV2 Nord anslås bilen at have kørt op mod 250 kilometer i timen under flugten fra politiet.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Morten Axelsen til TV 2 Nord.

BMW'en er af modellen 535 D og har nummerpladsen DA37375.

Politiets egen bil var selv oppe at køre hele 200 kilometer i timen, skriver TV2 Nord.

Politibilen tilhørte Nordsjællands Politi, som var i Nordjylland i et andet ærinde. Nordjyllands Politi blev kontaktet, og så blev der sendt flere biler afsted fra Aalborg.

BMW'en blev dog ikke fundet, før politiet fik henvendelser fra borgere.

Bilen har 313 hestekræfter, og ifølge motorregistret har den været leaset fra den 31. maj, og leasingperioden udløber i maj 2024. En bil af den type kan accelererer fra 0-100 kilometer i timen på cirka 5,4 sekunder.

/ritzau/