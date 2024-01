Sort røg fra Tivolis Koncertsal - brand i træpaller på tag er slukket

Københavns Beredskab er til stede i Tivoli i København, efter at der er udbrudt brand i træpaller på taget af Tivolis Koncertsal.

Det skriver Københavns Beredskab på X, tidligere Twitter.

Branden er slukket, men beredskabet arbejder fortsat med at opskære salens tag for at sikre, at branden ikke har spredt sig yderligere, lyder det.

- Vi bliver på stedet, indtil vi er helt sikre, skriver beredskabet på X.

Omkring klokken 02.30 natten til mandag skrev Københavns Beredskab, at en større udrykning var sendt afsted mod Tivoli.

Det skete, efter at beredskabet havde fået en melding om, at der kom sort røg fra Koncertsalen.

Tivolis Koncertsal er ifølge Tivolis hjemmeside opført i 1956. Koncertsalen blev renoveret i 2005.

/ritzau/