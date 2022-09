Sorte milliarder rullede gennem Danske Banks filial

Cypern, Seychellerne, De Britiske Jomfruøer og mange andre steder på verdenskortet dukker op i den hidtil største straffesag om hvidvask herhjemme.

Beløbet kan formentlig virke svimlende eller uvirkeligt for de fleste.

29.469.885.203 kroner. Altså 29,4 milliarder kroner beskyldes en dansk-russisk kvinde for at have håndteret på kriminel vis, da hun med base i København i en årrække administrerede en stribe kommanditselskaber, der var stiftet i Danmark.

Både hun og en litauisk mand er tiltalt i en sag, som indledes tirsdag i Københavns Byret.

De vidste, at pengene stammede fra lovovertrædelser, hævdes det. Men begge nægter sig skyldige.

I tidligere retsmøder har anklagere påpeget, at det særlige ved selskaberne var, at de havde konti i Danske Banks filial i Estland. Desuden havde de ikke hjemmesider, ligesom der ikke var spor af almindelig drift.

Mest af alt fungerede Frisk Handel, Lukoje Trading, Under Elmene og de andre selskaber blot som mellemstationer på store beløbs rejse rundt i verden, har anklagerne sagt.

Flere detaljer om sagen har allerede været fremme i forbindelse med sagens første akt, hvor en litauisk kvinde i juni i år tilstod.

I et retsmøde har der været vist et foto fra Google Maps af en turistbutik på De Britiske Jomfruøer. På Main Street i en by på øerne var i alt 147 selskaber registreret, og et af dem kan knyttes til selskaberne i den aktuelle sag.

Den dansk-russiske kvinde blev i december sidste år udleveret fra Storbritannien og har siden været varetægtsfængslet.

Hun risikerer den maksimale straf på fængsel i ni år, har en anklager tidligere sagt i et retsmøde om fængslingen i Østre Landsret.

Derimod er den anden tiltalte, en litauisk mand, der er uddannet håndværker, på fri fod. Han var indsat som direktør i de fleste selskaber, og dermed medvirkede han til at vaske sorte penge hvide, påstås det.

Under et tidligere retsmøde blev den førnævnte litauiske kvinde spurgt, hvad en direktør skulle foretage sig?

- Ingenting, svarede hun.

Mandens forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, har til Børsen sagt, sagen har været længe undervejs, og at hans klient nægter sig skyldig og ser frem til at få sagen afgjort.

Byretten har planlagt godt 20 retsmøder frem til marts næste år.

