Soundboks sætter omsætningsrekord igen - men taber millioner

Det danske selskab Soundboks har for vane at sætte omsætningsrekord, og sidste år var ingen undtagelse.

Det viser højttalerproducentens årsregnskab for 2022.

I alt omsatte selskabet for 344 millioner kroner. Det svarer til en vækst på 35 procent sammenlignet med året forinden.

Væksten er særligt drevet af det tyske og det amerikanske marked, fremgår det.

Soundboks vil fortsat kigge mod USA for at skabe yderligere vækst. Det siger administrerende direktør Jesper Theil Thomsen.

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i USA, som vi har opnået med en fokuseret onlinestrategi. Vores prioritet er nu at udvide distributionen med salg i fysiske butikker gennem eksterne partnere.

- Vi bruger de erfaringer, vi har opnået i Danmark og Tyskland, hvor vores gode partnere er med til at styrke kendskabet til vores højttalere og vise, hvordan Soundboks kan styrke oplevelser og fællesskaber.

Stigende priser på komponenter og fragt har dog taget en stor bid af bundlinjen, der viser et underskud på 15 millioner kroner for året.

- Det er normalt at investere i vækst og dermed indkassere underskud, når man vil vokse. Men vi havde alligevel regnet med overskud sidste år.

- Vi er i højere grad end ventet blevet påvirket af ekstra omkostninger til komponenter og de ekstraordinært høje fragtrater, siger Michael Winther, finansdirektør i selskabet.

- Resultatet ændrer ikke på vores langsigtede fokus og strategi. Vi ved, at påvirkningerne overvejende er midlertidige, og de seneste fire år har vi lært, hvilke knapper i forretningen vi skal skrue på for at forbedre lønsomheden.

Årets to første kvartaler er næsten overstået, og alt peger i retning af, at selskabet igen kommer til at tjene penge i år, siger de to direktører til Ritzau.

Virksomhedens danske omsætning udgør under 20 procent, men vokser fortsat. Sidste år omsatte denne del af forretningen for 22 procent mere end året før.

Det er blandt andet resultatet af lanceringen af en ny og mindre højttaler.

