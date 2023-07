Spanien blev danskernes mest populære ferieland for 21. år i træk

Antallet af lange ferierejser til udlandet blev næsten fordoblet i 2022 sammenlignet med året før.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Her fremgår det, at danskerne foretog fire millioner rejser til udlandet med mindst fire overnatninger.

Til gengæld faldt antallet af danskernes lange ferierejser i Danmark med 26 procent til 2,5 millioner.

Coronanedlukninger i store dele af verden i løbet af 2020 og 2021 var skyld i et relativt lavt antal udlandsrejser. Begge år var antallet under tre millioner.

Det har givet de danske forbrugere en opsparet rejselyst, mener Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Efter corona var der et opsparet behov for at komme ud i verden. På trods af høj inflation og stigende renter så vil danskerne også rejse meget til udlandet i denne sommerferie, skriver han i en kommentar.

Allan Sørensen påpeger, at omsætningen i rejsebranchen tyder på yderligere fremgang i 2023.

For 21. år i træk er det Spanien, der er danskernes foretrukne destination, når de skal på en længere udlandsrejse.

I 2022 var Spanien endemålet for 19 procent af danskernes rejser til udlandet med mindst fire overnatninger.

Statistikken over populære rejsemål går tilbage til 2001. Kun det første år, var Spanien ikke det absolut mest populære. Her måtte landet dele titlen med Frankrig.

Særligt i 2020 blev Sverige og Norge populære destinationer for danskernes længere udlandsrejser.

Her stod hver af de to lande for 11 procent af rejserne.

Siden er interessen for de to nordiske lande dog stilnet en smule af, og i 2022 stod de for henholdsvis syv og seks procent af de lange rejser til udlandet.

Ifølge Allan Sørensen skyldes det sandsynligvis, at landene ikke kan tilbyde det samme vejr som eksempelvis Spanien.

Dog er de to destinationer blevet mere økonomisk attraktive i løbet af den seneste tid, påpeger han.

- Både den norske og svenske krone er faldet kraftigt i værdi, og den lave kurs på svenske og norske kroner gør det billigere at holde ferie i vores brødrelande, skriver Allan Sørensen.

