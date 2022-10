Spar penge ved at se reklamer: Netflix lancerer nyt abonnement

I 12 lande kan man snart se frem til at spare knap 23 kroner om måneden, hvis man ikke har noget imod at se et par reklamer, når man tænder for Netflix.

Streaminggiganten oplyser torsdag, at det vil lancere et abonnement, hvor kunder kan få adgang til Netflix' indhold til en billigere pris, hvis man kan leve uden lidt luksus.

Abonnementet kommer til at hedde "Basic with Ads", eller på dansk "Det basale med reklamer".

Det betyder blandt andet, at kunder med abonnement ikke slipper for reklamer, når de ser indhold på tjenesten. Ifølge Netflix kommer abonnenter til at se cirka fire til fem minutters reklame per time indhold, de streamer.

Nyudgivelser vil have mere begrænset reklameindhold, for at bevare noget af den cinematiske oplevelser, oplyser Netflix.

Nogle af filmene og serierne, som normalt kan findes på Netflix, vil desuden ikke være at finde med den billigere model. Det gælder mellem fem og ti procent af Netflix' indhold, og det skyldes et spørgsmål om udgivelsesrettigheder. Det oplyser vicedirektør Greg Peters.

Abonnementet bliver i første omgang ikke tilgængeligt i Danmark. De første lande, der får det, bliver Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Mexico, Spanien, USA og Storbritannien.

Abonnementet kommer til Mexico og Canada 1. november. To dage senere kommer det til resten af landene bortset fra Spanien, som får abonnementet 10. november.

Det er endnu ikke til at sige, hvordan det nye abonnement kommer til at påvirke Netflix' finanser. Men noget tyder på, at investorer ser potentiale i trækket, efter at Netflix-aktien steg med 5,4 procent torsdag eftermiddag i USA.

Netflix fik kraftig vind i ryggen af coronapandemien, hvor mange brugte lang mere tid derhjemme.

Men i takt med at coronarestriktionerne er blevet løsnet, har flere og flere opsagt deres abonnement igen. Netflix' aktie er således dalet med 62 procent i 2022.

/ritzau/Reuters