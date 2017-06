Skal mennesker med Downs syndrom have børn?

Det er et større etisk dilemma, om mennesker med et psykisk handicap bør sætte børn i verden. Der er både det enkelte menneskes ret til at få børn at tage hensyn til, men der er også hensynet til barnets tarv.

I 1934 blev der ved lov givet mulighed for at tvangssterilisere udviklingshæmmede, og loven blev brugt flittigt, idet ca. 11.000 mennesker blev tvangssteriliseret over de næste godt 30 år. Loven blev ophævet igen i 1967 og er aldrig siden blevet genindført.

Selvom man i dag rådgiver specielt kvinder med Downs syndrom om prævention, er der altså ikke noget lovmæssigt i vejen for, at de kan få børn, hvis de ønsker det. Det er dermed ikke et juridisk, men et etisk spørgsmål.

Anne-Marie Gerdes er medlem af Det Etiske Råd, professor ved Københavns Universitet og klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik. Hun mener afgjort, at der er et dilemma.

”For det første er det positivt, at man tog et opgør med den autoritære tilgang, hvor man tvangssteriliserede udviklingshæmmede. De bør have de samme rettigheder som alle os andre. Men man skal også være opmærksom på, at det kan gå ud over barnet at have forældre, der er udviklingshæmmede. Det kan både være i forhold til, om barnet bliver stimuleret i tilstrækkelighed grad, men også i forhold til mere konkrete ting som at give barnet ordentlig mad eller få sendt barnet i børnehave eller skole. Det er klart, at det også afhænger af et velfungerende netværk i det daglige,” siger hun.

Annie Nielsen, der er mor til Mathilde på 15 år, som har Downs syndrom, mener ikke, at hendes datter skal have børn. Det ville ikke være en god idé for hverken Mathilde eller barnet, synes hun. Men hun mener heller ikke, at tvangssterilisation ville være en løsning. Ifølge Annie Nielsen er det en alt for voldsom beslutning at tage hen over hovedet på andre.

”Den dag, Mathilde bliver seksuelt aktiv, vil vi tage en snak med hende og forklare hende, at det er fint, og at det må hun selv styre. Og så må vi finde en løsning med nogle p-piller eller anden form for prævention,” siger Annie Nielsen.

Når mennesker med Downs syndrom overlever deres forældre

De seneste årtier er gennemsnitslevealderen for mennesker med Downs syndrom steget betragteligt, og den ligger nu på omkring 50 år. Det betyder, at der oftere end tidligere vil være mennesker med Downs syndrom, som overlever deres forældre. Og det kan være en stor bekymring for forældrene, at de på et tidspunkt ikke længere er der til at varetage deres søn eller datters interesser.

Hos Landsforeningen LEV, der repræsenterer pårørende til udviklingshæmmede, kan de sagtens genkende den bekymring. Det forklarer formand Anni Sørensen, der selv har en voksen søn med Downs syndrom.

”Det er desværre et meget kendt problem, og jeg tror, det bekymrer alle forældre, der har et barn med et psykisk handicap. Så længe vi forældre selv er her og har kræfterne, har vores børn en advokat, der kan kæmpe deres kamp mod systemet,” siger hun.

Ifølge hende er forældrenes bekymringer et symptom på, hvordan samfundet ser på handicappede, der ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Synet på handicappede er ofte, at de ikke har en ligeså stor værdi som alle andre. I stedet bliver de omtalt som en udgift. Og når der skæres ned i kommunerne, så er det især dem, som ikke har pårørende til at hjælpe sig, der kommer i klemme. Hvem skal eksempelvis hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen og klage over den, hvis det er nødvendigt?” siger Anni Sørensen.

Annie Nielsen er 37 år og mor til Mathilde på 15 år, der har Downs syndrom. Annie Nielsen og hendes mand bekymrer sig allerede om, hvordan det skal gå, når de engang ikke er her mere. Det er ikke en bekymring, de har hver dag, men den kan ramme dem på dage, som i forvejen er svære.

”Jeg tror ikke, det er helt normalt, at man som forældre allerede så tidligt taler om den slags scenarier. Men vi har mere end én gang kigget hinanden i øjnene og spurgt, om det mon er bedst, at vi overlever Mathilde, eller at hun overlever os. Det er en meget underlig samtale at have med sin partner,” siger Annie Nielsen.