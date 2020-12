Her er årets flotteste digitale fortællinger

Se fortællinger i verdensklasse fra det forgangne år

Årets slutning nærmer sig, og det er som altid en god anledning til at samle op på de bedste digitale historier, både Kristeligt Dagblad og andre medier har produceret.

Jeg starter i egen andedam med mine favoritter fra Kristeligt Dagblad og bevæger mig derefter ud i verden. Eksemplerne spænder helt fra skæve digitale eksperimenter som en tegneserie og en fødselsdagssang til dramatiske menneskeskæbner fortalt med afdæmpede visuelle virkemidler men stærke ord.

Digitale eksperimenter fra Kristeligt Dagblad:

Et hemmeligt digt om at leve med Alzheimers sygdom: Tegneserien lukker os ind i hovedet på en ældre dement mand. Ingen vidste, at Kristian Kolbe skrev digte og dagbog om sit liv, men efter hans død fik avisen adgang til dem.

Sådan så Danmark ud, dengang naturen var vild: Der var blomstertæpper, veterantræer og en helt anden lydkulisse, da dansk natur stadig havde sin oprindelige artsrigdom. Den digitale fortælling rejser gennem video, tegninger og ord tilbage til naturen, som den så ud, før den kom i krise. (Se i øvrigt The Guardians fortælling, der minder lidt om: Relax to the sounds of British wildlife)

100 øjenvidner fortæller: Da tyskerne besatte Danmark: Hundredvis af læsere skrev ind, da avisen i foråret efterlyste minder fra Danmarks besættelse i 1940 og befrielse i 1945. Minderne er samlet i et flot overblik, og både læsere og avisen bidrager på den måde til et vigtigt historisk arkiv.

Syng med: Fødselsdagssang til Dronningen: De store festligheder blev aflyst, da dronning Margrethe i foråret havde 80 års fødselsdag. Men Kristeligt Dagblad skrev en sang til hende, som kan ses og høres i en video-optagelse her.

Fortællende journalistik og stærke menneskeskæbner fra Kristeligt Dagblad:

Huda var en selvstændig kvinde. Måske var det derfor, hun skulle dø: Huda Ali Ahmad flygtede fra Syrien til Danmark i håbet om en bedre fremtid. Det lykkedes næsten. Hun lærte dansk, tog sig en uddannelse og blev en vellidt del af lokalsamfundet. Men i februar blev hun og hendes søn dræbt. Sagen handlede om social kontrol og fik et kæmpe politisk efterspil. Satsningen er samlet her.

Missionæren og stammefolket: Den digitale fortælling kan næsten beskrives som et krydsfelt mellem Robinson Crusøe og Jurrasic Parc. En ung mand bliver dræbt med bue og pil, da han vil udbrede Bibelen til et isoleret stammefolk. Læs eller lyt til den fascinerende fortælling.

Hittebarnet: En formiddag i 1997 blev et spædbarn fundet efterladt på et toilet på Ringsted Station. Kristeligt Dagblad undersøgte, hvad der egentlig skete dengang – og hvad der blev af den lille pige. Den spændende fortælling i fire kapitler er samlet her.

Amalies organer: Da Amalie på 19 år hjernedøde, gav hun hjerte, lever, lunger og nyrer til organdonation. Her er historien om, hvordan det gik til

Flotte digitale satsninger fra andre i branchen:

Danske DR og Politiken, norske VG og amerikanske New York Times er gode at holde øje med, hvis man interesserer sig for digital visuel formidling. Her er et udpluk af de bedste satsninger fra året:

Hei, jeg heter Maud og har angst (VG): En af årets mest omtalte digitale fortællinger taler bedst for sig selv. Læs!

Når alt bliver mørkt (DR): Indhold og visuelle virkemidler går op i en højere enhed i denne fortælling.

Maja Lunas hemmeligheder og død på Instagram (DR): En smagfuld og afdæmpet måde at vise en barsk historie om selvmord.

Do these people look real til you? (New York Times): De her ansigter er bare skræmmende virkelige. Gys.

Ud med filteret - er jeg så grim? (Politiken): En elegant fremstilling af teenageres virkelighed med og uden filter på kameraet

Chinatown. Resilient and proud (New York Times): Jeg er ikke stor favorit af 3D - men det fungerer glimrende her.

Gem du dine kys (Information): Den digitale formidling er måske ikke prangende, men tekst og fotos er høj kvalitet

Digital formidling af corona-virus

Den forhadte corona-virus har virkelig fået kreativiteten frem i mange journalister kloden rundt. Her er en stribe eksempler:

Coronavirus Vaccine Tracker (New York Times)

Det var min opsamling fra året, der er gået.

Godt nytår herfra!



(Tak til DRs Kim Schou, Politikens Troels Behrendt Jørgensen, Johannes Skov Andersen og Alexander Sjöberg og alle andre, der har sendt tips til årskavalkaden. Mangler der nogle oplagte historier på listen? Skriv til stinne@k.dk)