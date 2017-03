Eleverne tilhører en generation, hvor det at være online er en given ting. Men spørgsmålet om, hvordan de finder den digitale balance i tilværelsen, er påtrængende, når man har for meget fravær og en udfordret koncentrationsevne. For nogle er det en hjælp, når studievejlederen introducerer dem for en gammeldags spiralkalender, hvor man kan skrive, hvad man har af afleveringer, og hvornår man vil lave opgaverne. At sidde med blyant og spiralkalender, bliver for nogle det, som gør, at de kan koncentrere sig om kunsten at gøre én ting af gangen.

Når der er problemer med fraværet, spørger studievejlederne ofte også ind til søvnrytmen. Særligt drenge kan fortælle om en nærmest smadret døgnrytme: Om at være på vej i seng, men få en invitation til at spille med vennerne, som også var online denne tidlige nattetime. Om at dratte omkuld i sengen med lemmer tunge af træthed, men ende med at stirre op i loftet. Om morgener, hvor trætheden er som en usynlig, tung kappe, der får dagen til at se nærmest håbløs ud.

Tror vejlederen, at det er søvnen, som er hovedproblemet, kan eleven blive udfordret til en søvnøvelse. Den beskrives som krævende og effektiv. Man aftaler, at eleven i to uger står op på samme tid og går i seng på samme tid. 14 dage og ingen slinger. Når eleven to uger senere er tilbage hos studievejlederen, vil man typisk høre om positive forandringer: I løbet af de to uger har man oplevet bedre at kunne koncentrere sig og den usynlige, tunge kappe af træthed er væk. Den nye udfordring er at holde fast.