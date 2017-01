Krigsveteraner finder ro i Strynøs natur

Ligesom Steffen Hansen har både han og Morten Nielsen en god bagage med, når de rejser fra Strynø. For Morten Nielsen giver opholdene en ekstra reserve, han kan tappe af derhjemme.

”Jeg har været i håndgemæng med en nabo og skudt efter en postkasse og sat tre hagl i den. Så stod der seks kampklare betjente. Vejen var bange for mig. Kommunen har holdt hånden over mig, for de ved godt, at jeg kæmper en kamp for bare at være til, men jeg er blevet advaret om, at næste gang kommer politiet med skjolde og tåregas og slæber mig med i håndjern. Men hele det gear, hvor jeg er farlig for samfundet, det mister jeg, når jeg kommer herned. Min nabo har sagt, at jeg er så glad, når jeg kommer hjem. Det bekræfter bare, hvad jeg mærker selv,” siger han.