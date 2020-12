En forvist præst blev til folkets pave

Mange kommentatorer begyndte dog også at spørge sig selv, om der var mere stil end substans i den nye pave. Ifølge forfatter Paul Vallely overså de fleste den uskrevne regel blandt jesuitter, at en ny overordnet skal bruge de første hundrede dage på at lære sit hverv at kende, inden han forandrer noget. Forandringerne kom tidsnok, pave Frans nedsatte som den første pave nogensinde et råd bestående af otte – senere ni – kardinaler fra hele verden, som blandt andet skulle rydde op i Vatikanets korruptionsanklagede statsforvaltning, Kurien, som paven mente led af ”åndelig alzheimer”. Han begyndte at sammensætte en kommission til bekæmpelse af overgreb på børn i kirken, som også talte medlemmer, der tidligere var blevet misbrugt af præster. Og han overgav Vatikanets 800 år gamle almissekontor, som ifølge Time ofte favoriserede aldrende katolske diplomater, til en handlekraftig ærkebiskop og bad ham om at sælge kontorets skrivebord: "Du får ikke brug for det mere. Gå ud og led efter de fattige.” I december 2013 antydede den nye chef for almissekontoret ifølge en række medier, at paven endda selv var listet med ud om natten for at hjælpe med at dele mad ud til Roms hjemløse; noget, han gjorde som ærkebiskop i Argentina.

Bag Vatikanets mure var der knurren. Ifølge John Thavis, en kender af Vatikanet gennem 30 år, var reaktionen på den nye pave fra hele den gamle garde i Vatikanets embedsværk ”den mindst entusiastiske, jeg nogensinde har set”, fordi paven blandede sig i deres arbejde. Udenfor opnåede pave Frans nærmest status af superstjerne. Amerikanske Time Magazine kårede ham til årets person i 2013, den polsk-jødiske filosof Zygmunt Bauman mente, at han gav ”ikke bare den katolske kirke, men hele menneskeheden en ny chance”, og halvdelen af Italiens præster meldte om ny stærk interesse for kirken fra mennesker, som sjældent eller aldrig havde sat deres ben der før - dog uden at det nødvendigvis havde effekt på antallet af kirkegængere.

”Jeg tror, pave Frans først og fremmest gjorde det klart, at det er enkelt og ligetil at være kristen,” siger Paul Elie, seniorforsker ved amerikanske Georgetown Universitets Berkley Center for Religion, Fred og Internationale Anliggender og skribent om Vatikanet i to årtier.

”Med Benedikt XVI og Johannes Paul II var der en forestilling om, at det var meget svært at være kristen; at det handlede om at indtage nogle ofte meget komplicerede holdninger til kulturens og samfundets tilstand. Når man ser Frans, siger man, det kan jeg også gøre, og jeg kan begynde lige nu’.”

Enhver pave forsøger at tyde tidens tegn og på den baggrund tage initiativ til reformer for kirken, påpeger forfatter Austen Ivereigh. Ser man på de tre seneste paver, var Johannes Pauls primære reform at forene en splittet kirke, mens Benedikt forsøgte at gøre kristendommen intellektuelt troværdig i et sekulært Europa ved at demonstrere den gensidige afhængighed mellem tro og fornuftig.

”Frans ønsker at gøre kirken mere barmhjertig,” siger Austen Ivereigh.