De mange navne og typer kan hurtigt blive forvirrende, og for det utrænede øje kan det være svært at se forskel på de ofte små variationer i bogstavernes former og kurver. Men den rette skrifttype kan betyde succes eller fiasko for en tekst og for en virksomhed. Ord på skrift er og har altid været magtfulde, og deres udseende påvirker den måde, vi forstår indholdet på. Æstetikken havde for eksempel en betydning for udbredelsen af Martin Luthers bibeloversættelse og Reformationen for 500 år siden. Den var, for sin tid, let aflæselig. Og nazisterne var bevidste om den ”rigtige” tyske skrifttype i deres propagandamaskine.

Skrifttyper har en større indflydelse på vores liv, end vi formentlig går og tror, påpeger eksperter.

”Journalister skriver musikken, skrifttypen laver lyden. Skrifttyper fungerer, fordi vi ikke lægger specielt mærke til dem, ligesom baggrundsmusik. Vi opdager den først, når den stopper,” siger den tyske professor Erik Spiekermann, typograf og designer og tilknyttet kunstuddannelsen på universitetet i Bremen – og i øvrigt manden, der har designet den skrifttype, du kigger på lige nu. Den er luftig, og bogstaverne er markant forskellige, hvilket gør den let at læse, samtidig med at den er elegant og helstøbt.

Skrifttyper har så stor en indflydelse på vores dømmekraft, at vi eksempelvis vælger vores kaffe ud fra bogstavernes form på pakken. Det påstår den britiske grafiker og foredragsholder Sarah Hyndman, der har arbejdet i reklamebranchen i mange år.

”Vi er alle skrifttypeforbrugere,” siger hun i en TED-talk, et foredrag på nettet.

VIDEO

Video: Sarah Hyndman om skrifttyper (på engelsk)

”De spiller en afgørende rolle i vores hverdag. De hjælper os med at navigere, med at tage valg, med at shoppe. De skaber tryghed (…). Som verden udvikler sig, er det afgørende, at alle, der er involveret i fremtidens kommunikation og teknologi, forstår skrifttypens magt,” siger Sarah Hyndman.

For at forstå, hvorfor bogstavernes æstetiske fremtoning har så stor betydning for vores liv og ser ud, som de gør, må man kigge lidt på skrifttypernes historie.