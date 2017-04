Træk en undskyldning

Du kan komme ud af mange klistrede situationer ved at sige undskyld. Senest har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fået lov til at blive på posten, fordi han sagde undskyld for rod i fiskekvoterne.



Har du brug for at sige undskyld? Så har vi har samlet en række gode og mindre gode undskyldninger, som du måske kan lade dig inspirere af